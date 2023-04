L'affaissement de l'avenue du Parc Royal, à Laeken, est plus important que prévu

Le premier objectif consistait à baliser la faille. "Nous avons marqué la crevasse et demandé une intervention rapide. Le trou s'avère cependant plus grand ce qui est visible en surface. Sa réparation est loin d'être une opération simple", détaille la porte-parole de BruxellesMobilité, Inge Paemen. Une partie de l'avenue Parc Royal est fermée depuis mercredi en raison d'un affaissement de la chaussée. Une profonde crevasse a englouti une voie de circulation, une piste cyclable et une partie de la chaussée.

Bruxelles Mobilité et Vivaqua ont trouvé la cause de l'effondrement. "Il s'agit d'une fuite dans une conduite d'eau. Et certains câbles auraient également été touchés", fait savoir la porte-parole, qui insiste sur le temps nécessaire pour effectuer une réparation efficace: "Nous devons éviter de réparer le gouffre avec un 'pansement' superficiel. Une nouvelle faille apparaitrait alors très vite".

Selon la porte-parole de Bruxelles Mobilité, les travaux de réparation seront terminés jeudi soir. L'asphaltage quant à lui pourrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi. "Nous nous attendons à ce que tout soit en ordre vendredi matin", déclare-t-elle. Si c'est le cas, il n'y aura pas de perturbations particulières pour les visiteurs des Serres royales qui ouvriront leurs portes ce jour-là. Dans le cas contraire, une solution devra être trouvée pour les visiteurs.