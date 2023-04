Chantier de tunnel cyclable le long du canal bruxellois, à Grimbergen : automobilistes et cyclistes devront faire un détour pendant un an (PLAN)

Des travaux le long du canal, à Grimbergen. ©Werkvennootschap

Les travaux vont durer plus d’une année, et auront de lourds impacts sur la circulation des cyclistes mais également des voitures. À nouveau, un tronçon de la route le long du canal ne sera toujours plus accessible pendant un an, et un détour est dès lors imposé entre le Verbrande Brug (Pont brûlé) et le Fabrieksweg.

Notons qu’après les travaux, la route du canal deviendra à sens unique entre Indaver et l’Industrieweg.