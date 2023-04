Il n’y a jamais eu autant de navetteurs flamands et wallons à Bruxelles (INFOGRAPHIE)

À lire aussi

Et premier constat : ces nouveaux jobs profitent aux Bruxellois, qui occupent la moitié des postes. “C’est la première fois dans l’histoire de Bruxelles qu’on a autant de Bruxellois à l’emploi. C’est de très bon augure”, se réjouit le ministre Bernard Clerfayt (Défi), qui parle de “reconquête de l’emploi bruxellois”. En 2022, 65,2 % des Bruxellois entre 20 et 64 travaillaient, ce qui représente une augmentation de 3,5 % par rapport à la période avant la crise sanitaire.

Plus de 400.000 navetteurs

Mais on constate également, à la lecture de ces récentes données tirées des enquêtes de Statbel, que les navetteurs sont de plus en plus nombreux à travailler dans la capitale. Plus encore : il n’y a jamais eu autant de navetteurs en Région bruxelloise.

Évolution des navetteurs à Bruxelles ©IPM Graphics

Au total, 267.423 Flamands travaillaient à Bruxelles en 2022, une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. En 2015, ils étaient 48.000 de moins que l’an passé. Mais la hausse de navette est encore plus prononcée chez les Wallons. En 2022, ils étaient près de 146.000 habitants du sud de la frontière linguistique à travailler dans la capitale. Un chiffre en hausse de 7 % par rapport à 2021.

Selon Actiris, cette hausse de navetteurs est d’abord liée à la hausse globale de l’emploi à Bruxelles. Mais ce ne serait pas l’unique raison. Le télétravail et le fait de ne plus devoir rejoindre tous les jours la capitale auraient, selon l’agence, également motivé des Flamands et Wallons à décrocher un emploi à Bruxelles. Quant à la hausse moins prononcée en Flandre par rapport à la Wallonie, elle serait en partie expliquée par l’abondance de postes à pourvoir au nord.

”Bruxelles ne sera jamais une île”

En chiffres absolus, le nombre de travailleurs wallons et flamands augmente donc. Mais proportionnellement, le “taux de navette”, à savoir le nombre de navetteurs par rapport à l’emploi, connaît une très faible baisse. En 2022, 49,5 % des emplois étaient occupés par des navetteurs, contre 50,6 % en 2021. L’ordre de grandeur reste donc le même : environ un emploi bruxellois sur deux est occupé par un habitant d’une autre Région. “Bruxelles ne sera jamais une île. On aura toujours des travailleurs qui viennent d’ailleurs, notamment pour les ministères fédéraux et la communauté flamande”, commente Bernard Clerfayt.

Autre nuance. Davantage d’emplois occupés par des Flamands et Wallons ne signifie pas non plus de Flamands et Wallons dans les rues de Bruxelles par rapport à l’avant-pandémie. “Ce n’est pas parce que des travailleurs ont signé des contrats à Bruxelles qu’ils viennent tous travailler à Bruxelles tous les jours”, rappelle le ministre bruxellois de l’Emploi, qui pointe l’impact conséquent du télétravail. À ce propos, le cabinet du ministère bruxellois de la Mobilité note une diminution du “trafic entrant sur les grands axes”, qui serait “sans doute dû à la conjonction de télétravail et transfert modal”. L’observatoire Good Move de Bruxelles Mobilité enregistre notamment une baisse de 26 % “de flux dans les tunnels en 2022 par rapport à 2019”.

Quant aux Bruxellois navetteurs en Flandre et en Wallonie ? Leur nombre est légèrement inférieur en comparaison avec 2019, année avant la pandémie. En 2022, 55.992 Bruxellois travaillaient en Flandre, et 23.396 en Wallonie.