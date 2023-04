©Woluwe-Saint-Lambert

Le sens de circulation est inversé dans une partie de la rue de la Roche Fatale; désormais, en direction de la rue Dries. Le tronçon de la rue Solleveld entre la rue Dries et la rue de la Liaison change également de sens; désormais, en direction de la rue Dries. La rue du Carrefour reste, quant à elle, en direction du Tomberg.

Selon l’échevin Gregory Matgen (Défi), ces changements ont fait le fruit d’une concertation citoyenne. “Des habitants se plaignaient d’un trafic trop important et il y avait des situations conflictuelles avec la piste cyclable.” Le récent changement de sens rue du Carrefour avait notamment entraîné un report de trafic rue de la Liaison. Sur place, Paul, un riverain de la rue Solleveld, confirme : “des gens foncent à toute allure. Avec le changement rue du Carrefour, c’était devenu pire.”

Avec ce nouveau plan, “les raccourcis sont découragés”, estime le mandataire amarante. Un objectif qui ressemble furieusement à celui du plan Good Move… Une étiquette rejetée d’emblée par l’échevin Matgen. “Ce n’est pas un plan de la région, imposé. Ici, ce sont les habitants qui ont demandé les mesures. Nous testons et on refera un point avant les vacances d’été. On décidera alors si la phase test est prolongée ou abandonnée.”