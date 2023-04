La concession de Villo s’arrête en 2026, et Bruxelles prépare le terrain pour l’après : voici les options actuellement sur la table

À lire aussi

”Le système, tout le monde s’en souvient, a connu de nombreux dysfonctionnements : manque de stationnement dans les stations en raison d’un personnel insuffisant pour déplacer les vélos, des vélos trop lourds – et c’est toujours le cas-, des roues parfois tordues, des bugs dans l’application, un système de batteries portatives peu aisé pour l’utilisateur, un service client parfois difficilement joignable… et on rajoutera le rappel en juin 2021 des batteries portatives, introduites en 2019, pour un problème technique de sécurité”, s’est indignée ce lundi au Parlement bruxellois la députée Anne Charlotte d’Ursel (MR), qui juge “peu étonnant” la diminution des abonnés.

”Préparer au mieux cette transition vers le futur service”

La concession accordée à Villo arrive à échéance en 2026, ont rappelé ce mardi plusieurs députés de la commission mobilité, qui ont interpellé Elke Van den Brandt (Groen) quant à l’avenir du système. Et quid de l’avenir ? La ministre a annoncé que Bruxelles Mobilité a lancé une étude en janvier dernier qui devrait durer un an, “afin d’avoir les outils et informations nécessaires en main pour préparer au mieux cette transition vers le futur service qui sera proposé par la Région”.

L’exécutif n’a cependant pas encore tranché les modalités du futur système. Conserver les stations, avoir des véhicules en free-floating, un peu des deux ? Toutes les formules sont encore sur la table. De même, la piste d’un opérateur public est à l’étude en vue de “développer le vélo comme 4e mode du transport public”. “Une option qui sera étudiée fortement est celle des différentes options pour l’intégration de ce système de vélos partagés dans le système existant de transports en commun, pour cette raison, des représentants de la Stib sont intégrés au Comité d’Accompagnement de l’étude.”

La question du financement n’est pas non plus tranchée, mais il est fort à parier que le système actuel centré sur la publicité sera revu. “La préparation de cette étude nous a d’ores et déjà montré que les réseaux de vélos partagés financés par la publicité sont devenus très minoritaires ces dernières années”, indique la ministre, qui compte présenter l’étude au gouvernement “vers la première moitié de 2024”. “Après cela, il faudra rédiger et publier le cahier des charges puis sélectionner un candidat. Nous serons bien sûr attentifs à ce que le timing de l’étude et de la sélection du candidat permette une transition fluide entre la fin de la concession Villo et le lancement du nouveau service.”

Mais si Bruxelles se dirige vers un système de free-floating, comme les opérateurs privés Bolt, Dott, etc., que vont devenir les plus de 300 stations actuelles ? “L’article 60 du contrat de concession avec JCDecaux précise qu’à l’échéance de la concession, JCDecaux arrête immédiatement l’exploitation du système de location de vélos et des dispositifs publicitaires correspondants. Il sera tenu d’enlever les infrastructures installées et de restituer le domaine public en son état original. Le contrat prévoit que ce démontage ait lieu dans les sept mois suivant la fin du contrat.”