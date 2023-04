Le retard continue de s’accumuler : le métro 3 à Schaerbeek et Evere, ce ne sera finalement pas avant… l’été 2033

À lire aussi

Interrogé ce mardi en commission mobilité du Parlement bruxellois, le directeur de Beliris Cedric Bossut a fait le point sur l’état d’avancement du projet de métro 3. Pour rappel, ce dossier a été scindé en deux parties. Le tronçon sud, entre Albert (Forest) et la Gare du Nord, est actuellement en chantier et consiste en la “métroïfication” du tunnel de tram existant. Gérée par l’organisme fédéral Beliris, la partie nord, qui consiste en la création d’un nouveau tunnel entre la Gare du Nord et Evere via les stations Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet, est quant à elle moins avancée : le permis n’est pas encore octroyé et nombreuses sont encore les formalités administratives avant un premier coup de pioche.

Tracé du métro 3, stib, Schaerbeek ©Stib

Alors que l’inauguration de ce tronçon nord avait été annoncée l’an dernier pour “2031-2032”, la date est déjà repoussée : la mise en service est désormais prévue pour août 2033, a estimé ce mardi le directeur de Beliris. Le calendrier prévoit une fin du chantier au printemps 2032, suivie d’une phase de test jusqu’à l’été de l’année suivante.

Planning du métro 3, en avril 2023. ©Parlement bruxellois

1,52 milliard pour ce tronçon nord

Mais où exactement en est ce projet d’extension vers la Cité des Ânes, actuellement sans ligne de métro ? Pour rappel, une enquête publique a déjà eu lieu en 2022, mais a été assortie d’une abondante série de conditions à la suite de la commission de concertation. Une nouvelle enquête publique devra dès lors avoir lieu, probablement en octobre 2023. Mais avant ça, Beliris doit être notifié du fameux “article 191” du Code d’Aménagement du Territoire venant des autorités régionales bruxelloises, formalité explicitant les modifications demandées. “À ce stade, ça fait un an que nous attendons et nous prenons, dans cette étape du projet, un certain retard”, constate le directeur de Beliris, qui espère obtenir le permis pour mars 2024 et démarrer les travaux fin de l’été 2025 “si tout va bien”.

Côté budget, ce tronçon nord est actuellement estimé à 1,52 milliard, comprenant le nouveau tunnel, les sept nouvelles stations, le nouveau dépôt et le matériel roulant. En 2016, la facture s’élevait pourtant à 1,04 milliard. Une hausse due, explique l’organisme, aux modifications apportées au projet, à l’inflation et la “provision risques”. Actuellement, 63 millions d’euros ont déjà été investis dans le projet selon Beliris, qui investit pour rappel 50 millions d’euros fédéraux chaque année dans le projet.

Budget du métro 3, en avril 2023. ©Parlement Bruxellois