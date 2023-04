Nouveaux chantiers à Vilvorde pour faciliter le passage de l’imposant ringtrambus : deux rues fermées jusqu’à juin

Dès ce lundi 17 avril, des travaux ont lieu à Koningslo dans les rues Vinkenlaan et Warandelaan qui sont dès lors fermées à la circulation automobile. “Les travaux vont durer jusqu’à début juin”, indique l’organisme public qui annonce, dès août, des travaux dans l’Opperveldlaan. Dans le cadre de ces travaux à Koningslo, des pistes cyclables sont également construites.

Ringtrambus ©Werken Aan de Ring

Ringtrambus ©Werken Aan de Ring

À lire aussi

Dès 2024, le Ringtrambus passera par ces quartiers. Cette ligne exploitée par De Lijn sous le numéro 820 assure la liaison entre l’hôpital UZ à Jette et l’aéroport de Zaventem, en suivant grosso modo le tracé du Ring. Mais la Flandre veut améliorer la vitesse de la desserte et réalise, dès lors, des travaux tout au long du tracé. Des travaux d’infrastructures ont notamment déjà été réalisés dans le centre de Vilvorde, avenue Sainte-Anne et Meeuwenlaan. D’autres sont encore planifiés notamment boulevard de la Woluwe pour créer des sites propres.