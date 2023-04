Plus de 1.000 signatures pour demander le maintien du tram 55 et l’abandon du projet de métro 3 : SaveTram55 sera auditionné au Parlement en mai

À lire aussi

Une pétition a été lancée et a recueilli plus de 1.000 signatures, à savoir suffisamment pour être prise en considération par le Parlement bruxellois. “Ça a demandé beaucoup d’énergie, mais nous l’avons fait. On a 900 signatures papier. Nous sommes allés au marché d’Helmet, et on a été interpellé par le nombre de personnes qui n’étaient pas au courant du projet de métro”, nous explique Sonia Ringoot, une Schaerbeekoise membre du collectif.

Ce mardi matin, la commission mobilité du parlement bruxellois a délibéré quant au sort réservé à cette pétition. La présidente de la commission, Anne Charlotte d’Ursel (MR), nous confirme que l’audition des pétitionnaires a été fixée au 23 mai prochain.

”Pas contre le métro en soi, mais contre ce projet”

”On est ravi de pouvoir être auditionnés. On utilise tous les moyens à notre disposition, même s’ils sont limités. Nous ne sommes pas contre le métro en soi, mais contre ce projet. Si on supprime la ligne de tram, la mobilité dans le quartier sera dégradée”, justifie la Schaerbeekoise. Selon le collectif, les stations souterraines sont notamment moins pratiques pour les PMR et personnes avec poussettes, et moins sécurisantes que le tram. La diminution du nombre d’arrêt est également pointée du doigt.

Contactée, la Stib nous indique que le sort définitif du tram 55 n’est pas encore scellé. “En principe”, ce tram constituera un doublon et “il y a donc peu de chances de le conserver dans sa forme actuelle”. “Quand on lance une nouvelle ligne, on restructure les lignes existantes”, explique la porte-parole de l’institution. “Ce tram 55 ne sera pas nécessairement supprimé. On peut avoir une autre liaison, une autre destination… ”