Fini le rond-point Meiser, place à un double-carrefour : voici les plans de réaménagement de ce point noir de la mobilité bruxelloise

Le rond-point, qui par endroits compte pas moins de sept bandes, va disparaître. Il sera remplacé par deux carrefours : un croisement boulevard Reyers-chaussée de Louvain, et un croisement avenue-Rogier-chaussée de Louvain.

Projet de réaménagement du rond-point Meiser. ©Cabinet Elke Van den Brandt

Parallèlement, des pistes cyclables seront créées dans le périmètre et des espaces verts devraient voir le jour sur cette mer d’asphalte. “Le projet consiste à refaire toute la place en créant de l’espace public qualitatif avec beaucoup de végétation et une gestion des infiltrations des eaux de pluie”, indique le cabinet.

Notons que de légers aménagements de sécurisation ont déjà été entrepris l’an dernier, avec des potelets et des nouveaux marquages routiers.

Un tram 7 sous terre

Si à Meiser convergent quantité de flux automobiles, la place constitue également un lieu de passage pour plusieurs lignes de transports en commun : trams 25, 62, 7, bus 12 et 63. À quoi s’ajoutera le “Mediatram”, qui rejoindra le Cora de Woluwe via la rue Colonel Bourg, et dont l’inauguration est prévue 2032. Des spéculations quant à l’avenir des lignes de tram sur la place ont été nombreuses au fil des années, mais se sont avérées des coups d’épée dans l’eau.

Une décision a finalement été prise l’an dernier. Le cabinet Van den Brandt confirme une nouvelle fois qu’”à plus long terme, le tram 7 sera enterré”. Une solution jugée “compatible” avec l’arrivée du Médiatram attendu dans une dizaine d’années.

Plus d’informations à venir.