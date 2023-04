La rénovation du tunnel Léonard a débuté ce mardi soir, le chantier devrait durer un an

Après la réalisation de travaux préparatoires entre janvier et mai 2022, une deuxième phase de la rénovation du tunnel a débuté ce mardi. Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement le soir, la nuit et les week-ends. Le tunnel Léonard passe sous le carrefour Léonard, qui fait la jonction entre l'E411 et le Ring de Bruxelles (R0) à Tervuren.