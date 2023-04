©Gliize

La boîte est portée par deux Bruxellois issus de la même famille. Le père est une figure bien connue : Emin Luka est directeur opérationnel chez Brussels Expo, et a participé à Koh-Lanta. À ces côtés, son fils Sami Luka, pompier.

Au vu de la concurrence mise sous pression par les opérateurs internationaux, “c’est David contre Goliath”, reconnaît Sami Luka. Les prix sont dans la fourchette basse de la concurrence : 1€ la première minute, et ensuite 0,20€ par minute supplémentaire. Pour ce lancement, une offre plus avantageuse sera bientôt disponible.

Malgré les 1.000 trottinettes (contre plus de 4.000 chez Dott et Voi par exemple), Gliize couvre l’entièreté du territoire, y compris les zones excentrées comme Haren, Neder-Over-Heembeek, Berchem que certains opérateurs rechignent à couvrir. Seule Uccle reste non desservie par Gliize, en raison des sanctions communales. “On veut être présent dans toute la région, et on ne peut pas se contenter de ne desservir que certaines communes”, commente Sami Luka, qui annonce une campagne prochaine axée sur le casque.