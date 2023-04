Bientôt des pistes cyclables avenue des Casernes à Etterbeek : deux bandes de part et d’autre de la voirie tracées fin du mois

Des deux roues, mais aucun aménagement spécifique. Une situation qui devrait changer dans les prochaines semaines. Les autorités vont en effet tracer sur cet axe régional, d’ici la fin du mois d’avril, des bandes cyclables unidirectionnelles, de part et d’autre de la voirie, nous informe l’échevine de la Mobilité Caroline Joway (Ecolo).

À lire aussi

Des aménagements de sécurisation de carrefour sont également prévus. Au total, neuf places de stationnement seront supprimées. “Dont six illégales, car trop proches de passages pour piétons”, précise l’échevine, qui indique que des arceaux et drop-zones seront installés, ainsi que du mobilier urbain.

Régulièrement opposé aux projets de la ministre Van den Brandt, le mayeur Vincent De Wolf (MR) “soutient” pleinement l’installation de ces pistes. “La largeur le permet. Cela améliorera la mobilité.”

Un réaménagement sans consensus

Derrière ces imminents coups de peinture, la question d’un réaménagement plus profond se pose. Avec en toile de fond l’épineuse question du stationnement. Chez Écolo, on veut reprendre les discussions en vue d’un projet de façade à façade. “Avec la maison communale, on a de plus en plus de personnes qui viennent. Il faut revoir les choses dans son ensemble, rebattre les cartes”, indique l’échevine Joway.

À lire aussi

Moins de hâte du côté du bourgmestre, qui n’a pas digéré le refus des instances régionales de créer davantage de places de parking sous la nouvelle maison communale.

”À partir du moment où il n’a pas été accepté de créer des places en sous-sol, alors on ne change pas ce qui se passe en surface”, assène le libéral, qui espère toutefois verduriser la berme centrale avenue du Deuxième Régiment de Lanciers, actuellement utilisée comme vaste esplanade de stationnement. “Mais après cela, ça suffit. Il faut penser aux riverains, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite… et trouver un bon équilibre.”