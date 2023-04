”Ça fait mal au cœur” : une trottinette mise dans les mains de la statue de Jacques Brel, dans le centre de Bruxelles

Une trottinette a été mise dans les mains de Jacques Brel. ©Sascha Luyckx

L’échevine des Espaces publics Ans Persoons (one.brussels) a relayé la photo sur les réseaux sociaux. “Quelqu’un me l’a envoyée. Ça fait mal au cœur”, nous indique la mandataire responsable des statues. L’e-step a entre-temps été enlevée, mais une équipe communale sera envoyée sur place pour vérifier si des dégâts ont été causés à la statue.

”C’est Jacques Brel, une statue bien aimée du public. Quelqu’un a sans doute voulu faire le marrant. Mais cela peut causer des dégâts. Toucher à Jacques Brel, c’est toujours délicat.”

Selon la socialiste, ce cocasse incident met en lumière un énervement généralisé lié au stationnement anarchique des trottinettes dans l’espace public. Alors que l’ordonnance micromobilité est passée au Parlement bruxellois, “on attend toujours les arrêtés”, s’impatiente l’échevine. “On a commencé à installer des drop zones, mais on rencontre encore tous les jours des nuisances. Il est urgent de résoudre ces problèmes.”