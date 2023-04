Création de placettes aux extrémités de l’avenue Broustin : les commerçants ganshorenois demandent d’accélérer le dossier

Projet de placette avenue Broustin. ©Architecten Atelier PV

Projet de placette avenue Broustin. ©Architecten Atelier PV

L’Union des Commerçants et Indépendants de Ganshoren monte au créneau et demande aux autorités d’accélérer la cadence. “Il faut aller plus vite. On est en période de crise, les commerces ferment… Ce projet pourrait aider à passer cette crise”, explique la présidente Delphine Mesman, qui dit soutenir le projet sur la table. “Cette place, à côté de la Basilique, serait idéale. Cela peut attirer du monde, et faire revivre le quartier.”

La voirie est régionale, mais c’est la commune de Ganshoren qui est aux manettes de ce dossier. L’échevin Stéphane Obeid (MR) assure faire avancer projet : un accord a été dégagé avec Jette pour le cahier des charges, et les procédures sont entamées en vue de définir un bureau d’études. L’espoir est de lancer les travaux d’ici la fin de la législature. “Il faut avancer le plus rapidement possible”, assène le premier échevin, qui dit se réjouir du soutien commerçant. “Ce projet a justement une vocation de développement économique.”

Les autorités ganshorenoises entendent, sur leur placette, rendre hommage à Annie Cordy, dont le tunnel à deux pas de là porte le nom. Une statue devrait être installée.