Recouvrement de la trémie du Parc du Cinquantenaire prévu pour 2028 : l’Europe mettra la main au portefeuille et les travaux devraient débuter en 2025

Ce jeudi, lors de la conférence de presse visant à présenter les ambitions de réaménagement du site en vue du bicentenaire de la Belgique, le projet de recouvrement de la trémie a été réaffirmé. Ce sera finalement la Commission européenne qui sera aux manettes de ce projet et mettra la main au portefeuille. “En collaboration avec les autorités belges, nous venons de lancer un concours européen destiné aux jeunes architectes afin qu’ils conçoivent des solutions innovantes pour couvrir le tunnel”, a commenté le commissaire européen au Budget Johannes Hahn (Parti populaire autrichien).

Un vieux dossier

À sa création, au 19e siècle, aucun bruit de moteur dans les allées du Parc. La voiture individuelle devant la norme, le site a, au fil des années, accueilli le trafic. D’abord à l’intérieur même du parc, comme en témoignent encore les anciennes photographies, puis via une trémie à ciel ouvert pour assurer la connexion entre la rue de la Loi et l’avenue de Tervueren. “À l’époque, faire passer un tunnel dans un parc ne posait aucun problème. On roulait dans le parc, comme, jusqu’à il n’y a pas longtemps, on roulait dans le bois de la Cambre. Ce sont des choses qui évoluent”, a plaisanté le bourgmestre Philippe Close (PS) lors de la conférence de presse.

L’idée de recouvrir le tunnel est loin d’être nouvelle, mais n’a jusqu’à présent jamais passé le stade de chimère. En 2005, le coût de 25 millions a été avancé pour le recouvrement. La création d’un musée d’art moderne à cet endroit a également déjà été évoquée, en lien avec les autres musées existants. Mais les années passent, le recouvrement reste un vœu pieux, sans budget ni réelle ambition politique…

Il aura fallu attendre le bicentenaire de la Belgique et les rêves d’un “Central Park” au Cinquantenaire pour remettre le projet à l’ordre du jour. “Cette autoroute urbaine qui traverse un espace vert est balafre”, dénonce Thomas Dermine (PS). En raison de la longueur du passage souterrain, “il y a une série de contraintes de sécurité”, explique le secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique, qui voit ce recouvrement comme une correction du paysage et un “trait d’union” entre le passé belge présent dans les musées et le quartier européen de l’autre côté du parc.

Quelles modalités ? Quels budgets ? Pas de précision à l’heure actuelle. “À ce stade-ci, il faut avoir l’humilité de dire qu’on ne sait pas exactement ce que ce sera : une promenade, une couverture totale, partielle, un geste architectural… C’est le génie créatif du concours architectural européen qui le déterminera.” Le calendrier est toutefois déjà fixé : les travaux devraient avoir lieu entre 2025 et 2028.