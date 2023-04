Encore un incendie de bus dans un dépôt de la Stib : un chauffage prend feu à Anderlecht

©D.R.

C’est un chauffage de la marque Webasto, utilisé pour réchauffer l’intérieur des bus, qui est en cause. Le bus n’est pas déclassé… contrairement à d’autres véhicules incendiés ces derniers mois. Car c’est en effet loin d’être l’unique sinistre de ce type depuis l’hiver.

Début mars dernier, c’est de l’autre côté de la Région qu’un incendie a eu lieu. Dans le dépôt Marly de Neder-Over-Heembeek, à deux pas de l’Hôpital Militaire, un bus a pris feu. Aucun blessé à déplorer, mais des dégâts matériels conséquents. Lors de l’incendie, deux autres bus stationnés à côté ont également pris feu, et se sont retrouvés sérieusement endommagés. Plus d’un mois après les faits, la cause exacte n’est pas encore définie, mais l’acte malveillant est d’ores et déjà écarté.

Trois bus en feu au dépôt Marly de la Stib ©D.R.

Trois mois auparavant, le jour de Noël, à Anderlecht, un bus avait également été victime d’un incendie dans le dépôt boulevard Industriel. La cause : un relais électrique dans le circuit de démarrage. Au total depuis l’hiver dernier, ce sont donc cinq bus qui se sont retrouvés incendiés alors qu’ils étaient entreposés dans leur dépôt.

Pas de problème structurel selon la Stib

Nous avons confronté la Stib à ce lourd bilan : la société assure que la situation n’est pas inquiétante. “Nous avons plus de 1.200 véhicules. Les voyageurs ne sont pas en danger, le personnel non plus”, assure la porte-parole. Selon la société, les modèles de bus sont différents, ainsi que les causes des sinistres. Ce qui exclut tout “problème structurel”. De même, la structure des dépôts n’est pas remise en cause.

À noter : en mars dernier, c’est une rame de tram qui a nécessité l’intervention des pompiers, à la suite d’un dégagement de fumée à la gare du Midi. Dans ce cas encore, la cause n’a pas encore été identifiée.