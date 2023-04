Good Move Schaerbeek : test jugé positif, les changements de circulation du quartier des Azalées définitivement approuvés

À lire aussi

Toutes ces mesures constituaient un “test”, qui vient d’être jugé positif par les autorités schaerbeekoises. Résultat : le plan devient définitif. Selon l’échevine Adelheid Byttebier (Groen), le trafic automobile a baissé de 36 % dans le quartier. Le nombre de cycliste a, selon ProVélo, augmenté de 38 %. Revers de la médaille : “le trafic sur l’avenue Rogier a légèrement augmenté et il y a également plus de trafic automobile sur l’avenue Chazal aux heures de pointe”, indique le communiqué.

Plusieurs “adaptations” ont été actées par la majorité Défi-Ecolo : mise à double sens du tronçon de l’avenue Stobbaerts entre la place des Bienfaiteurs et la rue Josse Impens, demande à Bruxelles Mobilité de revoir certaines phases de feux, mise de l’avenue Chazal en voie prioritaire vers le centre (suppression de la priorité de droite venant de la rue Paul Devigne), et création d’une rue scolaire avenue Stobbaerts.

Le plan chaussée de Haecht évalué cet été

Ces changements Azalées constituent une petite partie du plus large plan Good Move, dont implémentation s’est, pour rappel, faite en plusieurs parties, avec différents degrés de succès…

Les changements du quartier des Azalées sont intervenus sans véritable heurt. Fin août, deuxième phase peu de temps après la “maille Pentagone” à Bruxelles-Ville : une partie de la chaussée de Haecht et la rue Royale Sainte-Marie sont devenues à sens unique. Davantage de protestations, mais le plan a tenu bon… Ce qui n’a pas été le cas de la dernière phase, intervenue en octobre dans le quartier de la Cage aux Ours dans le contexte explosif de la récente suppression du plan Good Move à Cueghem. Manifestations, panneaux arrachés… la troisième phase du plan schaerbeekois a finalement été abrogée après deux soirs.

Depuis lors, de l’eau a coulé sous le pont De Trooz, et le climat s’est apaisé. Pour la chaussée de Haecht, l’évaluation aura lieu cet été, à savoir un an après l’implémentation, nous indique le cabinet Groen. Quant à la Cage aux Ours ? Pas de changements et peu de concret depuis octobre dernier… Un bureau d’études a été désigné pour accompagner la commune, et une consultation devrait être lancée “avant l’été”. Dans l’objectif, nous indique le cabinet Byttebier, d’aboutir un nouveau plan de circulation avant la fin de la législature.