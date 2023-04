Elke Van den Brandt défend la réduction de la vitesse avenue Churchill à Uccle : “la mise à 30 km/h se justifie en termes de sécurité routière”

À lire aussi

En commission, la ministre Elke Van den Brandt a défendu mordicus cette mise en zone 30. “Rouler à 30 km/h à la place de 50 km/h ne rallonge pas le voyage en voiture mais par contre permet d’assurer une circulation plus fluide et surtout plus sûre.” Selon l’écologiste, la décision se justifie par la dangerosité de l’axe.

Entre janvier 2019 et septembre 2022, 18 accidents ont été recensés sur l’axe, dont un avec blessé grave. “Au-delà de ces chiffres, la mise à 30 km/h se justifie en termes de sécurité routière, en raison du profil étroit de la voirie et du rétrécissement parfois brusque en zone de dévoiement. Le risque est surtout identifié pour le trafic de poids lourds. Il faut aussi préciser que cet axe est la continuité de l’avenue Albert où un accident mortel a eu lieu en 2021. Le tronçon Albert était passé à 30 km/h et, l’avenue Churchill étant le même type de voirie, il apparaissait cohérent et plus lisible d’harmoniser pour les usagers tout l’axe.”

L’avenue Churchill n’est pas l’unique voirie concernée. L’an dernier, la mise en zone 30 a été annoncée pour la chaussée de Waterloo entre l’avenue du Vert Chasseur et l’avenue du Prince de Ligne, ainsi que pour une partie de l’avenue des Hospices. Et d’autres voiries devraient suivre, note Van den Brandt. “D’autres axes seront, dans le futur, visés. Il n’y a pas de projet spécifique pour l’instant, mais, par exemple, on a déjà reçu des demandes pour les avenues Brugmann et de Fré (pour les voiries régionales) et les avenues Wolvendael et Jean et Pierre Carsoel (pour les voiries communales). Mais pour l’instant, pas encore de décision prise.”