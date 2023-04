Les excès de vitesse en forte hausse à Bruxelles

Avec 10 millions de véhicules contrôlés, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a verbalisé 21.000 conducteurs pour excès de vitesse entre janvier et mars 2023, indique-t-elle. C’est près de 6.000 de plus qu’à la même période l’an passé. Et ce, avec presque deux fois moins de contrôles ciblés cette année. Les caméras automatiques, qui détectent notamment le franchissement d’un feu rouge, ont été particulièrement affairées. Elles ont signalé 13.647 conducteurs en infraction, contre 4.785 début 2022. Quant au Lidar, il a enregistré 2.306 véhicules affichant une vitesse trop élevée, soit 400 de moins qu’au début de l’année passée.