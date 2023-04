Quatre ans après sa présentation, le tram “New Generation” débarque, enfin, sur le réseau bruxellois : les détails du bolide et les raisons du retard

À lire aussi

32 mètres pour 182 places, 47 sièges, plancher bas pour PMR, rampes intégrées au plancher, système anti-vibration, design “inspiré du style Art Nouveau”… la Stib décrit le TNG comme “une version moderne et stylisée des trams les plus récents circulant actuellement sur le réseau de la STIB (T3000 et T4000)”. Un petit bijou à environ 2,5 millions d’euros pièce.

À lire aussi

Une échéance plusieurs fois retardée

Les fidèles lecteurs se souviennent de l’historique, quelque peu tumultueux, de cette ligne de transport. Une première maquette du tram avait été présentée en avril 2019, et inaugurée par le roi Philippe place Royale. La mise sur le réseau était espérée pour le printemps 2020.

Mais il aura fallu attendre octobre 2021 pour voir le premier exemplaire livré en grande pompe dans le dépôt de Haren. Avec une mise en service prévue au printemps suivant. “Après des mois de tests, le TNG embarquera ses premiers voyageurs dans le courant de l’année 2022”, pouvait-on encore lire dans le rapport financier 2021. Ce sera finalement un an plus tard.

Face à ce constat, la Stib explique les retards par la “batterie de tests à réaliser”. “Le nombre d’éléments à tester est important, et on ne met pas un véhicule en exploitation avec voyageurs tant que tout n’a pas été vérifié avec soin et que le véhicule correspond à 100 % à ce qui était prévu.”

Sur la ligne 81 dès l’automne

Il avait été question de lancer les TNG sur la ligne du 81. Mais c’est sur la ligne 51 que le tram évoluera en premier lieu. La cause : les travaux dans le tunnel Bailli. “Bruxelles Mobilité demande pour l’instant, par mesure de précaution, de ne pas faire passer de nouveaux véhicules au-dessus du tunnel, le temps de ses travaux. Il est d’ailleurs bien prévu de faire circuler un TNG sur la ligne 81 à l’automne”, nous assure la porte-parole de la Stib.

À lire aussi

Ces nouveaux TNG sont appelés à “remplacer une partie des trams les plus anciens” et renforcer la flotte d’un réseau en expansion. “Le TNG va nous permettre d’augmenter de 25 % le nombre de places disponibles endéans les trois ans”, a commenté le patron de la Stib, Brieuc de Meeûs.

Le deuxième TNG déjà livré, actuellement en rodage (un test de 1.000 km est nécessaire avant l’accueil des passagers), sera mis sur le réseau “à la mi-juin”. Au total, 90 trams de ce modèle ont été commandés par la Stib et devraient être livrés au cours de ces trois prochaines années, pour un total de 236 millions d'euros. D’ici fin 2023, une dizaine de véhicules devraient déjà être réceptionnés. Parmi les 90 TNG, onze seront de type long, à savoir 43 mètres pour 256 places dont 65 assises.

Parallèlement à l’arrivée du tram, un nouveau simulateur a été développé. Notons que les TNG disposent de “rétroviseurs caméras en supplément des rétroviseurs classiques”, ainsi qu’une caméra de réduction d’angle mort et un “dispositif de détection d’obstacle”.