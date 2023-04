À lire aussi

Les trams ne circuleront donc pas entre les arrêts Stade et Guillaume De Greef entre le 2 mai et le 2 juin prochain. Durant cette période, les arrêts Hôpital Brugmann, Polyclinique Brugmann, Stiénon et Stade ne seront pas desservis. “Après Guillaume De Greef, les trams 51 continuent jusqu’au Heysel via l’itinéraire du tram 19 (entre Guillaume De Greef et Saint-Lambert) et du tram 7 (entre Saint-Lambert et Heysel).” Des bus de remplacements sont prévus pour desservir ces arrêts.