Un nouveau pont cyclable a été inauguré entre Vilvorde et Brucargo

Ce pont "de 40 mètres de long" et d'un poids de "76 tonnes", habillé d'une couleur rouge, a notamment été conçu pour faciliter l'accès des collaborateurs de la zone cargo sur leur lieu de travail. Il "fait partie de l'autoroute cyclable F214 Vilvorde-Brucargo", indique la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters. Pour compléter cette autoroute, de nouvelles pistes cyclables ont été aménagées sur un kilomètre, de part et d'autre du pont cyclable.

"Un pont en caisson a été construit au croisement entre les autoroutes cyclables F214 Vilvorde-Brucargo et FR20 Ring de la zone cargo de Brussels Airport, afin de fluidifier le passage pour les cyclistes", complète Brussels Airport. "Le pont est à une hauteur suffisante de la chaussée d'Haecht pour permettre le transport de fret intense devant passer sous le pont." Le directeur général (DG) de Brussels Airport Company, Arnaud Feist, précise qu'"environ 4% des collaborateurs qui travaillent dans des entreprises à Brussels Airport viennent à vélo" et qu'il entend encourager l'utilisation du deux-roues "pour les trajets domicile-travail".

L'aéroport de Bruxellesinforme qu'il a investi 200.000 euros dans le projet du pont en plus d'avoir mis ses terrains à disposition. Il ajoute que l'Union européenne a apporté 700.000 euros via son Fonds européen de développement régional (Feder) tandis que le gouvernement flamand a déboursé quelque 900.000 euros.