Le Waterbus reprend du service ce 1er mai entre Bruxelles et Vilvorde

12 km/h de moyenne pour un trajet d’un peu moins d’une heure : le Waterbus reprend du service ce lundi 1er mai. Le bateau relie Sainctelette (quai des Péniches à côté de Kanal) au centre de Vilvorde en passant par le pont Van Praet, le quai de Heembeek (arrêt chaussée de Vilvorde 13), le cruise terminal (chaussée de Vilvorde 146) et le parc des Trois Fontaines (Brusselsesteenweg 74). L’arrêt du côté de l’avenue du Port à Sainctelette est supprimé à cause des travaux du futur parc entre Sainctelette et la place des Armateurs. L’embarquement se fait donc juste en face, de l’autre côté du canal.