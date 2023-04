La nouvelle phase du plan de circulation de Flagey commence ce mardi 2 mai

Quartier Flagey : plan de circulation ©IPM Graphics

Il s’agit ici d’une phase teste. Un arrêté temporaire de police sera pris. Il a une durée de validité de six mois et peut ensuite être retiré ou définitivement entériné. La commune d'Ixelles se retrouve obligée de composer avec les travaux dans les tunnels Bailli et Vleurgat pour appliquer l'ensemble son plan. D’où ce phasage. Cette nouvelle étape prévoit également la fermeture totale du trafic automobile entre les étangs le dimanche. “Cela va prendre un peu plus de temps. Nous devons passer un appel de marché pour trouver une entreprise qui installera les barrières les dimanches à minuit,” précise l’échevin de la Mobilité, Yves Rouyet (Ecolo).

L’étude d’une piste cyclable place Flagey sera aussi lancée pour faciliter le passage des cyclistes à ce carrefour complexe. À terme, c’est tout l’axe de la vallée du Maelbeek (de la rue Gray à l’abbaye la Cambre en passant par Flagey puis par les étangs) qui sera davantage praticable pour les piétons et les cyclistes. Dans ce cadre, la réduction du trafic entre les étangs et sa fermeture le dimanche, permettent notamment de sécuriser la balade ouest des étangs. Ixelles a aussi demandé à la ville de Bruxelles la création d’une piste cyclable avenue Emile Duray.