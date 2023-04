Nouvelle place Beekkant : verdurisation, sens unique et nouveau terminus de bus… L’enquête publique est lancée

La commune entend créer un parvis devant la station, en lieu et place de l’actuelle gare de bus. “Ce parvis sera dissocié des voitures et des bus, est aménagé sur la dalle de métro,” précise la note explicative du projet. La demande de permis prévoit d’y intégrer “des aménagements ludiques et sportifs” comme “un terrain de sports, des jeux pour enfants d’âges variés, des bancs, des luminaires, des stationnements vélos et un auvent pour s’abriter de la pluie et du soleil.”

Un jardin au pied des tours

Au pied des tours, le square sera réaménagé en jardin. Les arbres actuels encore sains seront conservés, mais de nombreuses plantations y seront ajoutées en grignotant sur les voies carrossables. L’accès aux entrées de garages et le passage des véhicules de secours restent maintenus.

Aujourd’hui, on compte trois emplacements taxis, deux pour les voitures partagées Cambio et 45 emplacements de stationnement notamment autour du square. Le projet prévoit d’en maintenir 14, dont deux Cambio et trois taxis. Il s’agit ici de désenclaver ce qui sera le futur jardin mais aussi de créer une zone “dépose minute” le long du boulevard Edmond Machtens qui devrait d’ailleurs passer à sens unique du nord vers le sud. Cette modification de la circulation a pour but de sécuriser les abords du parvis et du jardin toute en facilitant la sortie des bus du nouveau terminus.

Verdurisation, sens unique et nouveau terminus de bus : enquête publique lancée pour la nouvelle place Beekkant ©D.R.

En effet, le terminus de bus supprimé par la création du parvis sera réinstallé tout autour de la station et de la parcelle sud. Un terminus spécial pour les bus électrique 87 est aussi au programme. En attendant ces aménagements, une activation temporaire est envisagée au sud de la station (plantation, potagers, etc.).

La Stib a de son côté lancé ses appels de marchés pour l’extension de la station en octobre 2022. La société de transports prévoit la mise aux normes de l’entrée.

Parmi les autres projets dans le secteur, Beliris prévoit à moyen terme de rénover ou de remplacer la passerelle qui relie la station à la rue Vandenpeereboom. Une autre passerelle devrait à terme aussi voir le jour pour relier le parvis au futur parc de l’Ouest.

L’enquête publique pour le projet de la commune s’achève le 24 mai prochain.