"Seulement” 60 amendes pour les salisseurs des infrastructures de la STIB en 2022

Un autre chiffre le montre : le nombre de plainte catégorisée “propreté nettoyage déneigement”. Ce dernier passe de 143 plaintes en 2021 concernant les stations de métro et de pré métro, à 196 en 2022. Les autres plaintes portant sur la propreté des arrêts en surface et des véhicules diminuent sur la même période. La ministre y voit notamment comme cause l’augmentation des personnes en errance ou sous influence depuis la crise Covid. La crise actuelle de l’énergie n’a rien arrangé. Certaines trouvent en effet refuge dans les stations. “Ce n’est pas facile de faire face à cette situation puisqu’il n’y a pas une solution parfaite, explique la ministre. Un projet pilote d’accompagnement est toutefois en cours sur la station Porte de Namur en collaboration avec quatre ASBL.”

Trois nettoyages “d’apparence” sont menés chaque jour dans chaque station et un gros nettoyage en profondeur est programmé pour cette année.

”Pas assez d’amendes”

La ministre a également donné les chiffres des amendes administratives délivrées pour avoir sali les infrastructures ou véhicules utilisés par la de la société de transports : 59 en 2021, 60 en 2022. Bien trop peu selon David Weytsman qui réclame plus de contrôles et de sanctions. “Je ne visais pas spécialement les populations en errance. Je ne sais pas pourquoi la ministre a fait ce raccourci. Pour cette population il faut un vrai suivi social. Ce ne sont pas uniquement ces personnes qui salissent.”

Le député demande aussi une évaluation des prestataires qui gèrent la propreté des stations. “À Londres on peut presque manger par terre dans le métro […] Il faut renforcer les équipes de nettoyage dans les stations les plus fréquentes ; intervenir directement lorsque des tags sont faits sur les murs ; augmenter le nombre de contrôles (notamment via le réseau caméras) ; donner le temps aux agents de sécurité d’en faire une priorité. Je voudrais également qu’une campagne de sensibilisation rappelle que ces comportements sont intolérables. Dans d’autres villes, des programmes de bénévolat encouragent les clients à participer au nettoyage des stations de métro. Il faut être original.”