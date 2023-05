Les circonstances du déraillement d’un métro bruxellois vendredi dernier sont connues : du matériel de chantier a été laissé trop proche des rails

Événement rare dans la capitale vendredi dernier : un métro a déraillé alors qu’il était en service. Un incident survenu vers 5h30, en début de service, entre la Gare Centrale et De Brouckère et provoquant un long blocage en pleine heure de pointe entre Arts-Loi et Beekkant. Une vingtaine de personnes étaient à bord, et aucun blessé n’est à déplorer.