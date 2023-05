Un nouveau "quartier scolaire" à Laeken : voici les changements de circulation prévus dès ce 15 mai (INFOGRAPHIE)

À lire aussi

”Le quartier du Triangle compte pas moins de 6 écoles et 3 crèches. De nombreux enfants vont et reviennent donc de l’école chaque jour. La Ville veut renforcer leur sécurité et diminuer également les nuisances pour le quartier en faisant un quartier scolaire apaisé”, indique la Ville dans un toutes-boîtes.

Plusieurs sens uniques

Pour ce faire, les autorités ont décidé de revoir les sens de ciculation. “La Ville veut empêcher le trafic de transit de traverser le quartier en transformant les axes de transit en boucles de circulation qui permettent de garder toutes les rues du quartier accessibles.” Une philosophie et des moyens qui ressemblent donc, comme deux gouttes d’eau, à ceux de Good Move.

Des nouveaux sens uniques seront placés rue du Cloître, rue Wauters ainsi que place Saint-Lambert. Dans un second temps, la rue Delannoy sera également mise à sens unique. La place Marsupilami, rénovée, sera appelée à devenir “un lieu de rencontre sûr et agréable”.

Un nouveau plan de circulation à Laeken entre les avenues Houba de Strooper et Jean Sobieski. ©Ville de Bruxelles

Des dispositifs ralentisseurs vont voir le jour et les feux du carrefour Sterckx-Houba de Strooper seront adaptés. Des places de parking “Kiss&Ride” sont prévues avenue Houba de Strooper et sur le parking du bâtiment de l’Union belge de football. En 2024, la rue du Cloître sera réaménagée.