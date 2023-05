La fermeture du tunnel Léonard aura lieu le jour des "20 km de Bruxelles": l’organisation et Bruxelles Mobilité n’ont pas été informées au préalable

Du côté de l’organisation, c’est la surprise ce vendredi en apprenant la nouvelle. “Nous n’avons pas été mis au courant”, nous explique Carine Verstraeten, qui ne cache pas l’impact qu’aura la fermeture “pour ceux qui viennent de Waterloo”. “Si on ne prévient pas, cela va être chaotique. On va donc largement communiquer sur les déviations. On ne veut surtout pas que les gens s’énervent en arrivant.”

À lire aussi

Plus surprenant : l'administration Bruxelles Mobilité n’avait pas non plus été avertie de cette fermeture planifiée par ses homologues flamands (les travaux se situent pour rappel sur le territoire de Tervuren). “On va analyser les implications. Une réunion aura lieu prochainement avec l’administration flamande”, nous indique Bruxelles Mobilité, qui va demander d’étudier la possibilité de déplacer la date du chantier.

Contactée à ce sujet, l’agence flamande Wegen en Verkeer se montre plus que sceptique, et indique être limitée par un calendrier de travaux très chargé dans la zone. Selon le porte-parole, des déviations seront mises en place pour limiter l’impact.

Les organisateurs rappellent que des alternatives de mobilité existent pour se rendre à l'événement, avec notamment des transports en commun renforcés pour l’occasion. Notons que le tunnel de l’E411 au carrefour Léonard restera quant à lui ouvert ce dimanche 28 mai.