Perturbations sur le tronçon anderlechtois de la ligne de métro 5 à la fin du mois : voici les détails

Les stations Erasme, Eddy Merckx, Ceria, La Roue, Bizet, Veeweyde, Saint-Guidon et Aumale ne seront donc pas desservies via le métro. Des bus de remplacement seront mis en place. “Les M-bus desservent toutes les stations, ainsi que les arrêts Résistance (bus 46), Saint-Nicolas (bus De Lijn) et Meylemeersch (bus 74)”, informe la Stib.

Détails des perturbations. ©Stib