Métamorphose du rond-point Schuman : la Commission des Monuments et Sites toujours opposée à la création du monumental préau

Au programme des autorités : une grande zone piétonne avec quelques arbres. La circulation sera limitée entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. “La rue Froissart et l’avenue d’Auderghem se termineront toutes deux en impasse à l’entrée de l’aire piétonne”, indique la demande. Avec ce qui devrait être la cerise sur le gâteau, un geste architectural fort au centre la place : un gigantesque préau reluisant et verdurisé, dont la forme évoque l’hémicycle européen.

C’est ce dernier point qui fâche toujours la Commission Royale des Monuments et des Sites, qui vient de remettre un avis défavorable sur l’installation de l’auvent, comme le rapportent ce mardi matin nos confrères de la RTBF.

L’organisme émet ses doutes quant à “l’impact visuel” de la structure. “La Commission souhaite éviter que soient altérées de manière irréversible les différentes perspectives vers le Cinquantenaire, notamment celle dans l’axe de la Petite ceinture, comme elles le sont dorénavant depuis l’avenue de Tervueren depuis l’érection de la tour The One. Il importe de ne pas reproduire cette erreur d’appréciation.”

Inauguration prévue pour fin 2025

La Commission demande également une révision de la structure paysagère du tronçon de la rue de la Loi entre le rond-point et le parc du Cinquantenaire, ainsi que davantage de cohérence pour le réaménagement de l’avenue de la Joyeuse Entrée.

L’avis de la CRMS n’est cependant que consultatif, et ne remet dès lors pas en question le projet. Pour rappel, le permis de bâtir a déjà été octroyé en décembre 2021. À la suite d’un recours en annulation, Bruxelles Mobilité a joué la prudence et a réintroduit un nouveau permis, actant notamment la mise à double sens de l’avenue de la Joyeuse Entrée, fruit d’un deal entre la Région et la commune d’Etterbeek. Interrogée le mois dernier, l’administration espère lancer les travaux en septembre prochain, pour une inauguration fin 2025.