Réaménagement de l’avenue Van Praet : le patronat flamand craint “des problèmes de mobilité qui auront un impact négatif sur l’activité économique”

Selon le Voka, “les études d’impact qui ont été réalisées minimisent l’impact sur la fluidité du trafic et partent à chaque fois des hypothèses théoriquement les plus favorables”. “Voka Metropolitan trouve irresponsable qu’il n’y ait pratiquement pas de concertation avec la Région flamande sur ce dossier, où pourtant d’importants travaux de mobilité sont également en vue avec le réaménagement du ring de Bruxelles et la construction d’un tram express le long de l’A12. Le projet actuel n’est qu’une première phase d’un plan plus large de Bruxelles visant à transformer l’A12 à Bruxelles en un boulevard urbain avec un nombre limité de voies. Une vision globale de la mobilité pour le nord de Bruxelles fait totalement défaut, ce qui inquiète particulièrement les entreprises”, déclare Jan Van Doren, directeur de Voka Metropolitan.

Pour rappel, la Région bruxelloise avait revu ses plans de transformation de l’A12 en “A douce”. Le projet initial prévoyait deux bandes. Le nouveau projet, à l’enquête publique, prévoit une troisième bande, ainsi qu’un rond-point au carrefour Van Praet-chaussée de Vilvorde. Le Voka estime que “les modifications proposées sont trop limitées pour répondre aux préoccupations des entreprises de la région bruxelloise”.