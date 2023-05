Perturbations ce week-end sur les lignes de trams 25 et 62, ainsi que trois lignes de bus : voici les détails

De ce samedi 13 mai au dimanche 14 mai, le tram 25 sera interrompu entre Bienfaiteurs et Rogier, et le tram 62 entre Lefrancq et Bienfaiteurs pour ensuite être dévié depuis Lefrancq vers Botanique. Pour compenser ces interruptions, la Stib a prévu un bus de remplacement entre les arrêts Meiser et Gare du Nord via Botanique et Rogier.

Notons que les bus 65, 66 et N04 seront également déviés dans le cadre de ce démontage de grue.