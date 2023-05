Réaménagement du rond-point Meiser : “le tunnel est la seule option pour réduire les embouteillages”, selon l’ASBL Droit de Rouler et de Parquer

©Cabinet Elke Van den Brandt

En outre, les autorités prévoient, “à plus long terme”, de faire passer la ligne 7 en souterrain, sous la place. Et c’est là le seul projet de tunnel. Le passage souterrain de la Moyenne ceinture est bien – et ça ne date pas d’hier – bel et bien enterré.

Ce que déplore “Droit de Rouler et de Parquer”. “Le tunnel est la seule option pour réduire les embouteillages”, déclare le président de l’ASBL, Jacques Deliège. “Un carrefour ne va rien résoudre. Il y a énormément de trafic. Le soir, on peut prendre 8 minutes pour faire 500 mètres. Les voitures sont là. Il ne faut pas faire comme si elles n’existaient. Quand l’espace est limité en surface, il faut l’étendre.”

Un péage pour financer

L’ASBL demande que la piste de tunnel, évoquée sous les précédentes législatures avant d’être finalement abandonnée, soit à nouveau mise sur la table et propose un “double tunnel” pour les transports en commun et les automobiles. “Le concept de tunnel a été torpillé sur base d’arguments idéologiques”, regrette le président de l’ASBL.

Argument-massue pour enterrer les projets de tunnel : les coûts exorbitants de construction et d’entretien, qui plus est au vu de la situation financière bruxelloise. “Un péage”, propose l’ASBL, qui dit s’appuyer sur des exemples internationaux. “On peut avoir un système d’abonnement, avec une reconnaissance de plaques.”