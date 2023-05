Bruxelles toujours à la recherche d'un lieu pour implanter sa gare de bus internationaux : voici les options sur la table

Une nouvelle gare spécifiquement conçue pour les bus internationaux en Région bruxelloise, ce n’est pas pour tout de suite. Le sujet, abordé depuis le début de la législature, est en effet loin d’être concrétisé. Actuellement, les bus de type Flixbus et Eurolines font escale aux abords de la gare du Nord et de la gare du Midi. Une situation temporaire, et les autorités régionales ont affiché la volonté de centraliser ces bus en un lieu adéquat.