Bruxelles Mobilité et le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt (Groen) nous confirment que ces dispositifs de répression ne sont actuellement pas utilisés dans la ville-région. “Un marché public se termine et un autre va démarrer. On a un laps de temps entre les deux”, commente l’administration régionale. “Mais les autres radars restent opérationnels”, insiste Bruxelles Mobilité.

Combien de temps va durer cette situation ? “Quelques semaines”, estime le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité, qui pointe la complexité de ce type de grand marché public. L’accord formel du gouvernement régional n’a pas encore été acté. Cette période de battement aurait toutefois pu être évitée.

À lire aussi

Pas encore de radar-mitraillette à Bruxelles

Pour rappel, les Lidar ne sont, stricto sensu, pas achetés par la Région bruxelloise : ils sont loués à la société privée SecuRoad, qui a le monopole sur ce type d’engins. Chaque zone de police a droit à un Lidar. Elle définit les emplacements où son appareil doit être placé.

Le nouveau marché prévoit à nouveau sept Lidar, qui seront donc répartis sur le territoire. Récemment, le député Marc-Jean Ghyssels (PS) a interpellé la ministre Van den Brandt quant à l’éventuelle arrivée des Lidar-mitraillette, toujours fabriqués par SecuRoad, sur le sol bruxellois.

À lire aussi

Arrivé sur les routes wallonnes en ce début d’année, ce dispositif de répression est plus rapide et peut couvrir davantage de bandes de circulation, ce qui permet dès lors de verbaliser davantage de conducteurs en infraction. Le cabinet de la mandataire Groen confirme toutefois que la location de Lidar-mitraillette n’est pas encore prévue en Région bruxelloise.