Création de deux nouveaux ponts à Jezus-Eik : des travaux dès cet automne pendant au moins un an et demi

”Actuellement, les cyclistes et les piétons n’ont qu’un étroit chemin à côté des voitures pour traverser l’E411. Nous séparons la circulation automobile de celle des cyclistes et des piétons, assurant ainsi une traversée sûre et confortable”, nous indique la Werkvennootschap.

Le permis, pour projet à cheval sur la frontière régional, a déjà été octroyé côté flamand… mais pas encore côté bruxellois, où l’enquête publique vient de débuter en vue de l’obtention du sésame administratif.

Un point “Hoppin”, parking de dissuasion, est prévu à côté de l’autoroute, sous l’actuel pont routier. “Nous construisons de nouveaux arrêts de bus des deux côtés de l’autoroute, protégés de la circulation, équipés d’escaliers et d’un ascenseur. Ces arrêts offrent une connexion directe de et vers Bruxelles et améliorent l’accessibilité au centre de Jezus-Eik par les transports en commun.”

Derrière ce projet routier, les autorités locales voient aussi un moyen d’apaiser le centre de Jezus-Eik. La bourgmestre d’Overijse Inge Lenseclaes (NVA) nous indique accueillir le projet d’un très bon œil. “Il faut faire quelque chose. Le pont cyclable est nécessaire.”

Un chantier "d’un an et demi à deux ans”

Le chantier conséquent, d’un montant d’environ 25 millions d’euros, devrait débuter cet automne, et durer entre un an et demi et deux ans. Les instances locales ne cachent pas leurs appréhensions quant aux conséquences. “L’ancien pont restera ouvert pendant les travaux jusqu’à la mise en place du nouveau pont”, assure l’agence flamande de travaux publics.

À plus long terme, il est prévu de repenser les entrées-sorties de Jezus-Eik. Une ambition soutenue par la commune, favorable à un déplacement des entrées.

Rappelons que ce futur chantier est loin d’être le seul dans cette zone autoroutière. Dans le prolongement de Jezus-Eik, le carrefour Léonard connaît désormais un vaste chantier dans ses tunnels jusqu’en 2025. Les interventions ont lieu la nuit, mais plusieurs fermetures totales ponctuelles sont programmées, notamment ce 28 mai, le jour des traditionnels 20 km de Bruxelles. Plus au sud, un chantier dure jusqu’en 2024 à Groenendaal pour la création de l’”écorédréaduc De Priorij”. Plus au nord, une passerelle est en cours de construction jusqu’au 2024 pour passer au-dessus du carrefour des Quatre-Bras, dans le prolongement de l’avenue de Tervueren.