Les ventes du Brupass décollent mais l’extension du ticket combiné au Brabant wallon toujours dans les limbes

Pour rappel, ce titre de transport permet d’utiliser tous les opérateurs (SNCB, Stib, De Lijn et Tec) pour voyager à l’intérieur de la Région bruxelloise, quel que soit le mode (train, tram, bus). Plus onéreuse, la formule “Brupass XL” étend la zone aux 11,5 km autour de la Grand-Place, englobant dès lors les communes du Vlaamse Rand.

Le nombre d’abonnements mensuels est passé de 89.199 en 2021 à 108.060 en 2022, et les annuels de 15.701 à 17.701. L’évolution est encore plus frappante pour la formule XL : les ventes ont grosso modo doublé, avec 27.307 abonnements mensuels et 2.482 annuels vendus en 2022. À quoi s’ajoute un chiffre stable de 13.361 Brupass scolaires. Des chiffres à toujours mettre en perspective avec la pandémie de coronavirus, qui a davantage marqué l’année 2021 que l’année 2022.

Quant aux tickets individuels ? Aucun chiffre précis n’est encore donné mais la Stib nous assure que ces titres sont aussi en augmentation. “Toutes nos ventes augmentent que ce soit les titres à l’unité ou nos abonnements. C’est le résultat d’une hausse de la fréquentation des transports publics de 23 % en un an. Il ne s’agit absolument pas d’un transfert entre nos différents titres mais bien d’un shift modal”, commente la Stib.

Aucune date pour le Brupass XXL

La semaine dernière, le Parlement fédéral approuvait une résolution appelant à créer des tickets combinés communs aux différents opérateurs, chargés d’étudier la question. Une intention, qui, concrètement, peine à se réaliser. Le Brupass est en quelque sorte le laboratoire de cette tarification intégrée. Mais son extension vers un territoire plus vaste, comprenant dès lors de Brabant wallon, peine à voir le jour.

Aucune date n’est encore en vue pour la création, déjà évoquée, du Brupass "XXL". “L’extension est en cours d’examen. On avance étape par étape”, commente le cabinet du ministre Gilkinet (Ecolo), qui réitère sa “volonté d’élargir l’offre”.

Il nous revient que la discussion, qui pour rappel implique quatre opérateurs de transports sous la tutelle de quatre exécutifs différents, s’embourbe principalement dans les questions de répartition. Une fois le ticket unique payé, qui reçoit quoi ? Et c’est là que le bât blesse. Chaque extension implique un changement d’équilibre, ce qui ne fait pas encore consensus.

Un “non-sens” de découpage selon Défi

En attendant sa future et hypothétique extension, le Brupass, malgré ses résultats encourageants, essuie les critiques. Elles émanent principalement de la fraction bruxelloise de Défi, qui, sans peur de la redondance, remet le sujet à l’ordre du jour du Parlement bruxellois.

Le député Marc Loewenstein déplore le manque de réductions pour les jeunes et personnes âgées. Son compagnon de parti Emmanuel De Bock pointe quant à lui le “non-sens” du découpage de 11,5 km à partir de la Grand-Place. “La limite du Brupass XL ne devrait plus être 11,5 km à partir de la Grand-Place, mais en liaison avec la réalité de terrain, soit 16 km autour de Bruxelles. De quoi avoir au total une trentaine de gares en plus des gares bruxelloises”, déplore le député ucclois, qui cite les exemples des gares de Huizingen, d'Asse et de Zaventem-aéroport, proches de la frontière régionale mais exclus de l’offre.

Rappelons également que les prix du Brupass ont – en deux ans d’existence – augmenté deux fois. Seul le ticket Brupass 1 voyage est resté à 2,40€. Le ticket XL est passé de 3€ en 2021 à 3,20€ cette année. L’abonnement mensuel “classique” est désormais à 60€, contre 55,50€ en 2021 ; 84€ pour la formule XL contre 74€ en 2021.

À rappeler : cette augmentation des prix du Brupass, fruit d’un accord entre opérateurs, s’est directement répercutée sur les tarifs de la Stib, qui avaient pourtant été gelés par le gouvernement bruxellois. En effet, la carte “10 trajets” Stib a été supprimée : les utilisateurs voulant utiliser cette formule sont contraints d’acquérir un Brupass. Dont le prix a augmenté.