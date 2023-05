Encore plus de vélos partagés en Région bruxelloise : un cinquième opérateur va bientôt exploiter 250 vélos en libre-service

”Les nouveaux vélos verts et blancs présentent des améliorations significatives qui les placent parmi les plus durables et solides de leur catégorie. Dotés d’une batterie amovible et interchangeable – identique à celle des trottinettes Lime en circulation à Bruxelles – les vélos Gen4 offrent une meilleure autonomie que les précédents, capables d’améliorer la disponibilité des véhicules pour les usagers, augmentant de fait l’efficacité et la durabilité des opérations”, a commenté la société californienne.

Il s’agit du cinquième opérateur, après Dott, Bolt, Tier et Poppy, à exploiter des vélos en free-floating à Bruxelles. D’ici quelques mois, ils ne seront cependant plus que trois. Le nouvel arrêté du gouvernement Vervoort prévoit en effet de restreindre à trois le nombre d’acteurs de vélos partagés d’ici 2024. Chaque opérateur pourra exploiter jusqu’à 2.500 engins, portant à 7.500 le nombre maximal de véhicules sur le territoire régional. Les trottinettes seront quant à elles limitées à 8.000 (deux opérateurs de 4.000 trottinettes).