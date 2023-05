Les exposants étant installés rue du Bailli, la circulation des trams sera donc empêchée sur le tronçon. Jusqu’à 20h ce dimanche, les arrêts Trinité, Bailli et Dautzenberg ne seront pas desservis par le tram. "Le trams 81 sont remplacés par des T-bus entre les arrêts Janson et Flagey", informe la Stib. "Après l’arrêt Janson, les trams 81 continuent sur la ligne 97 direction Louise. "

Détail des perturbations. ©Stib

De même, également jusqu’à 20h, les bus 54 seront déviés entre Ma Campagne et Bailli, via la chaussée de Charleroi et la rue Defacqz.