Pride Parade à Bruxelles ce samedi : voici le parcours de la parade et les embarras de circulation à prévoir (INFOGRAPHIE)

Le départ des festivités est prévu au Mont des Arts dès 12h ce samedi 20 mai, mais l’accueil débute dès 11h. “Après les discours, le drapeau arc-en-ciel géant, le Rainbow Flag, sera porté à travers la foule pour lancer la Pride Parade”, indique la Ville de Bruxelles. Le départ du cortège est prévu pour 14h, et son arrivée aux alentours de 17h.

Parcours de la Gay Pride ©IPM Graphics

La parade commencera son trajet rue Ravenstein, et empruntera ensuite les rues de Loxum et de l’Ecuyer. Le cortège tournera alors rue des Fripiers et rue de Tabora jusqu’à la Bourse et continuera sa course rue du Midi. Les manifestants devraient ensuite prendre la rue du Lombard et la rue de l’Escalier, jusqu’à arriver boulevard de l’Empereur et retourner au Mont des Arts.

Le “Pride Village” sera ouvert de 12h à 18h au Mont des Arts avec notamment des foodtrucks. Une scène sera placée place de l’Albertine avec des animations jusqu’à 23h, idem au niveau de la Bourse.

Onze lignes de bus déviées

Le cortège et les festivités auront des répercussions sur la mobilité du Pentagone, et ce toute la journée. La circulation automobile sera déviée aux abords du parcours et des lieux de concert.

”Des embarras de circulation sont à prévoir dans le centre de Bruxelles toute la journée”, commente la police Bruxelles-Ixelles. “Dès 5h en raison du Pride Village, certaines rues seront fermées pour assurer la sécurité de l’événement. Veuillez éviter les secteurs suivants : boulevard de l’Empereur jusqu’au Cantersteen, rue Saint-Jean, rue de l’Infante Isabelle ainsi que le Mont des Arts.”

Côté transports publics, “les lignes de bus 29, 33, 38, 46, 48, 52, 63, 65, 66, 71 et 95 sont déviées”, informe la Stib.