Tramifier le 95, c’est non à Watermael-Boitsfort si cela crée une correspondance :“le tram doit aller place Wiener, ou alors on préfère garder le bus”

La ligne s’étend aujourd’hui de la place Wiener à la Grand-Place, via l’avenue de la Couronne, la place des Palais et le Sablon. D’après les autorités régionales, une tramification ne pourrait être que partielle. En commission mobilité début du mois, la ministre de la Mobilité a évoqué notamment trois terminus possibles Delta, Solbosch et Keym.

Des solutions qui ne conviennent pas à Watermael-Boitsfort, qui refuse de voir la connexion directe entre l’entité et le Pentagone coupée. “Aujourd’hui, le bus 95 est génial : on s’assied et on se retrouve directement Grand-Place. Une correspondance impliquerait une diminution du service aux Boitsfortois. Le tram doit aller place Wiener, ou alors on préfère garer le bus”, commente Olivier Deleuze (Ecolo).

Le mayeur lance l’idée d’un renforcement partiel de la fréquence pour résoudre les problèmes de saturation sur une partie du tronçon, à savoir mettre davantage de bus entre le Cimetière d’Ixelles et la Grand-Place.