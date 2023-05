Le guide parfait pour vous balader à vélo dans Bruxelles vient de paraître : on teste quelques km avec son auteur Thomas Detry

Cette jungle urbaine est l'une des pépites croisées sur le circuit Art Nouveau du guide, entre Ixelles, Etterbeek, Schaerbeek, Saint-Josse et Bruxelles. ©EdA - Julien Rensonnet

La balade est l’un des 12 circuits calibrés pour les deux roues détaillés dans le guide que Thomas Detry vient juste de publier. L’homme est le cycliste idéal pour cette mission : historien et féru de patrimoine, c’est à vélo qu’il se déplace dans Bruxelles depuis une dizaine d’années. Chargé de mission pour Pro Velo, asbl experte dans le tourisme vélocipédique, il y coordonne les nombreuses promenades guidées qui sillonnent la capitale. “Gastronomie, bières et brasseries, architecture, nature, la ville vue par les femmes… : notre base de données comprend déjà une quarantaine de thématiques. Et chaque année, on ajoute deux ou trois nouveautés. Comme l’Art nouveau pour l’année 2023 qui y est dédiée”.

Art spaghetti

C’est le thème de la 2e balade du guide. Distance : 13,5km. Soit une heure 30 en selle à petite allure. On se lance au parc Royal, près de la gare centrale. Direction Ixelles via Flagey, Etterbeek, puis le quartier Léopold. Le guide nous arrête au parc du même nom, à deux pas du jaguar croisé en amont. “Les notables s’installent dans ce nouveau plan de quartier dès 1830. Mais la vallée du Maelbeek qu’on vient de longer arrête l’urbanisation. D’où ce parc : il est d’abord un jardin botanique, puis un zoo. Qui ferme en 1880. C’est ici aussi que se développe un embryon d’ULB. Avec la bibliothèque Solvay notamment. Des congrès sont organisés. De grands scientifiques comme Marie Curie ou Einstein y assistent”.

La Maison Saint-Cyr, square Ambiorix, est à l'origine de l'expression "art spaghetti" pour désigner l'Art Nouveau. ©EdA - Julien Rensonnet

Retour en selle vers le quartier des Squares, sur le territoire de la Ville. Passant devant le merveilleux hôtel van Eetvelde tout juste ouvert au public, on s’arrête square Ambiorix au pied de la tarabiscotée maison Saint-Cyr. Juste le temps de repérer, en façade, les deux piliers vert jade “sur lesquels tient toute la maison”. Le guide en sait plus : “Son architecte, Gustave Strauven, est de la 2e génération Art Nouveau. Chaque balcon est différent. La poutrelle arrondie au dernier est une prouesse. Mais cette étroite maison sera critiquée : elle est à l’origine de l’expression “art spaghetti”, qui moquait l’Art Nouveau. Elle faillit être détruite mais sera classée en 1988”.

Après avoir longé le parc Josaphat, on retrouvera Gustave Strauven à Schaerbeek, dans l’avenue Louise Bertrand, avant de rebrousser chemin place Colignon. Retour via le quartier Royal, non sans mettre pied à terre devant la dernière merveille de la boucle : la Maison Autrique, d’Horta. Qui vaut bien de se risquer quelques mètres sur l’affreuse chaussée de Haecht, jungle automobile où le cycliste reste malheureusement une espèce en danger. Mieux vaut suivre les conseils de l’expert et se mettre à l’abri rue Royale Sainte-Marie.

+“Les plus belles balades à vélo. Bruxelles”, Thomas Detry, Racine/Pro Velo, 208p., 25€

Des pépites

Pour quadriller Bruxelles depuis 10 ans sur son bexon, Thomas Detry en connaît les moindres recoins. Et sur ses 208 pages, il vous en révèle certaines pépites. Dont on se réjouit qu’elles sont souvent inaccessibles en voiture. “Rien à faire, au sud, j’aime beaucoup la vallée du Geleytsbeek à Uccle, avec le moulin du Nekkersgat et l’insolite petit train à vapeur de Forest”. Et au nord ? “Je dirais le marais de Jette et sa houblonnière qui fournit Cantillon pour sa gueuze. La suite des parcs de la commune est vraiment remarquable”.

Thomas Detry coordonne les balades pour Pro Velo: c'est dire s'il est le cycliste de la situation pour vous mettre en selle dans les 19 communes. ©EdA - Julien Rensonnet

Accès en transports en commun

Les 12 tours du guide “Les plus belles balades à vélo. Bruxelles” vous promènent dans les 19 communes. En majorité, elles comprennent une quinzaine de kilomètres. Vous y traverserez des parcs, des cités-jardins, des cimetières, voire des parcelles agricoles ou des marais. Sans oublier les pauses frites ou bière. La plus longue longe le canal entre les gares de Ruysbroek et Vilvorde sur 24km. Une autre plonge en Soignes sur 22,5 km depuis celle de Boitsfort. Car c’est un des points forts du guide : ses circuits débutent depuis des gares ou des grosses stations de métro. Ce qui est très pratique si vous n’êtes pas bruxellois.

Des cartes pratiques et des traces à télécharger

Chaque balade commence par une carte. Extrêmement pratique : vous pouvez télécharger ces parcours en fichier GPX, le format que lisent les GPS de et les principales apps de guidage cyclo. Pour ceux qui naviguent à l’ancienne, rassurez-vous : dans la mesure du possible, les tracés suivent les points nœuds (ces plaques routières aux pois verts qui reprennent des séquences de nombres à franchir successivement, récemment installées à Bruxelles), le parcours de la promenade verte de 60km ceinturant la région ou la route EuroVélo 5 qui la traverse. Leurs signalétiques sont rappelées dans le livre. Les dénivelés, souvent pointés du doigt pour expliquer la réticence à pédaler dans Bruxelles, ne sont jamais infranchissables. Bien vu : les ateliers de réparation sont indiqués.

Le guide "Les plus belles balades à vélo. Bruxelles" privilégie des chemins de traverse. En suivant les recommandations de Thomas Detry, vous pourrez aisément mettre pied à terre pour observer le patrimoine, comme ici entre les deux étangs de Flagey. ©EdA - Julien Rensonnet

La circulation, un obstacle ?

Bien sûr, la circulation motorisée reste l’obstacle principal à une virée tranquille à vélo dans Bruxelles. “Pour convaincre les réticents, je dirais qu’une grande partie des parcours gravite sur le pourtour de Bruxelles, via des chemins cyclables, la promenade verte ou des pistes cyclable. Celles-ci sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses”, assure Thomas Detry. “Bien sûr, il n’y a rien à faire : les deux circuits centraux côtoient une circulation plus dense. Mais j’y privilégie les rues les plus adaptées. En général, je pense que ces 12 parcours sont accessibles à toute la famille”. Et pour conclure, l’expert assure que “les mentalités des automobilistes ont bien évolué depuis 10 ans. Les cyclistes leur sont de plus en plus visibles”. Malin, le guide rappelle les conseils de base et les principales subtilités des infrastructures et panneaux cyclistes.