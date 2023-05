”Point noir” pour la circulation des trams, la rue Moris à Saint-Gilles va être réaménagée : 21 places de parking seront supprimées

À lire aussi

La Stib profite du nécessaire renouvellement des rails pour s’attaquer au problème. Une demande de permis a été introduite pour rénover les voies et repenser l’aménagement de la voirie afin d’éviter les blocages de tram. Selon les plans, davantage d’espace sera donné aux transports publics et aux piétons. Les trottoirs seront élargis, et les arrêts seront mis aux normes PMR. “Les arrêts seront plus larges et plus sécurisés. On va également sécuriser les abords des écoles”, nous explique la Stib. Une rangée d’arbres sera également plantée.

Une trentaine de places en moins

En contrepartie, le nombre de places de parking va être sévèrement réduit. 21 emplacements seront supprimés rue Moris : il n’en restera plus que 7, contre 28 actuellement. Dans le cadre de ce projet, dix autres places seront supprimées dans les rues adjacentes.

À lire aussi

La circulation dans la rue sera également revue. Actuellement, seule une petite partie de la rue est à sens unique. Le projet prévoit de mettre l’artère en sens unique entre la chaussée de Waterloo et le carrefour Janson, avec un système tête-bêche : du carrefour Janson vers la rue d’Irlande et de la chaussée de Waterloo vers la rue d’Irlande.

Pas avant 2025

Du côté de la commune, on applaudit des deux mains. “En tant qu’échevine de la Mobilité, j’attendais ça depuis des années. C’est le point où le 81 est le plus retardé. Les navetteurs n’en peuvent plus. Il faut rendre les transports en commun plus attractifs”, déclare Catherine Morenville (Ecolo), pour qui le projet sur la table est un “projet exemplaire”. “Mais on aura bien sûr les inconvénients inhérents à tous travaux.”

Mais patience avant les éventuels changements. Le permis vient d’être introduit. Il doit désormais être traité, l’enquête publique doit être lancée… “Les travaux ne se feront pas avant 2025”, estime déjà la commune.