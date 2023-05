Bientôt 250 drop-zones dans le Pentagone pour les trottinettes en libre-service

Les amendes/redevances seront plus salées

Selon le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), on comptait, au 18 avril dernier, environ 100 drop-zones sur les voiries régionales et plus de 350 subsidiées, sur des voiries communales. D’après l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt, qui était interrogé lundi soir par Didier Wauters (Les Engagés), lors de la séance du conseil communal de la Ville de Bruxelles, celle-ci souscrit pleinement aux intentions de la Région.

Jusqu’à présent, 50 drop-zones ont été aménagées sur le piétonnier du centre et sur les voiries communales dans le Pentagone. Il devrait y en avoir 200 de plus au cours de l’été de sorte que l’obligation de rangement à ces endroits dans tout l’hypercentre pourra devenir effective.

La délimitation de drop-zones dans d’autres quartiers de la Ville sera concrétisée par la suite en privilégiant les endroits fort utilisés actuellement pour le stationnement de ces engins tels que les sorties de stations de métro. Bart Dhondt estime qu’à terme, la Ville de Bruxelles devrait compter quelque 400 drop-zones et qu’il ne sera pas nécessaire d’en prévoir partout.