Le métro 3 à Bruxelles suspendu : Beliris qui met “quatre options sont sur la table” dont l’arrêt définitif du projet ; Vervoort "très surpris"

Motif de ce mouvement sur l’échiquier des ressources humaines de Beliris : les kilomètres de tunnels et les 7 nouvelles stations engendreraient un “surcoût” qui ne serait plus supportable. D’après nos informations, les devis envoyés par les entreprises à Beliris seraient quasi deux fois et demi supérieurs aux prix estimés à l’origine. Mais au cabinet de la ministre Karine Lalieux (PS) en charge de Beliris, on tempère : “Beliris n’a absolument pas suspendu le chantier du métro 3 car ce n’est simplement pas de ses compétences”, nuance Delphine Van Bladel, porte-parole de Karine Lalieux. “Il s’agit d’une décision politique : c’est le gouvernement bruxellois qui doit se prononcer sur ce dossier”.

"Aucune décision n’est prise à ce stade", assure Rudi Vervoort (PS)

D’où vient donc ce mouvement de panique ? “Ce lundi 22 mai, une note a été remise au gouvernement bruxellois, une sorte d’état des lieux comme en sont faits régulièrement sur les chantiers d’ampleur”, poursuit la porte-parole du cabinet socialiste. “Celle-ci fait état de quatre options” : continuer le programme, suspendre le programme pour l’analyser plus avant, changer de ligne directrice, (4) arrêter tout. “C’est au gouvernement bruxellois de se prononcer”.

Le projet de la ligne 3 du métro bruxellois. ©STIB

Voilà en tout cas qui complique encore davantage ce pharaonique chantier, déjà mis à mal par les épineux problèmes de stabilité sous le Palais du Midi. Rappelons en effet que la Stib a mis là-bas le chantier sur pause depuis février. À cette occasion, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt avait avancé que 22 % du budget total, estimé à 732 millions d’euros, avait déjà été dépensé fin 2022. De quoi lui faire dire qu’il est “totalement impensable d’abandonner les chantiers en cours”.

En fin d'après-midi, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) s'est étonné de la nouvelle. "On est très surpris. Beliris nous a en effet informé en début de semaine des offres reçues. Le métro reste un projet important pour le gouvernement bruxellois ! Nous allons en discuter ce jeudi au gouvernement. Aucune décision n’est prise à ce stade", a déclaré son cabinet.