La zone rouge disparaît à Woluwe-Saint-Lambert : "notre volonté n’est pas de taper dans la poche des automobilistes"

Orange is the new red à Woluwe-Saint-Lambert. Les autorités woluwéennes ont décidé, à l’occasion du dernier conseil communal, de revoir le découpage des zones de stationnement. Fini désormais la zone rouge, qui devient une zone orange. L’actuelle zone orange, quant à elle, devient une zone grise. Ce changement de couleurs fait suite à la hausse des tarifs imposés par les autorités régionales, que la commune a dès lors appliquée.