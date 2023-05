Crise du métro 3 à Bruxelles : le gouvernement Vervoort temporise et demande au fédéral de participer davantage au financement du projet

L’exécutif mené par Rudi Vervoort, tout en confirmant « que le projet de Métro3, Nord-Bordet est un élément structurant de sa politique de mobilité et de développement territorial », dit prendre acte des offres communiqués par Beliris, et joue la carte de la temporisation.

Les devis sur la table vont en effet désormais être étudiés : "le dépassement considérable des estimations doit être analysé en profondeur. Dès lors, le Gouvernement bruxellois souhaite entamer un dialogue avec le Gouvernement fédéral et Beliris ; il demande à Beliris de lui fournir une analyse approfondie des offres permettant d’identifier de manière objective les raisons du décalage entre les estimations actualisées et les offres commerciales", indique l’exécutif dans un communiqué.

"Le Gouvernement demandera donc au Fédéral d’examiner sa capacité de participation plus importante à ce projet"

Autre élément marquant de la communication du gouvernement bruxellois : l’appel à la rescousse lancé au gouvernement fédéral. "Le gouvernement bruxellois constate que dans la plupart des pays, les villes capitales d’Etat ou les villes capitales régionales, sont soutenues très substantiellement par l’état et ou les entités territoriales les entourant pour la construction d’infrastructure de métro, qui servent le développement économique global des territoires. Le gouvernement demandera donc au Fédéral d’examiner sa capacité de participation plus importante à ce projet de métro Nord."

Aucune date n’est encore communiquée. "Sur base de cette analyse et des recommandations de Beliris, des bureaux d’étude (BMN et Arcadis) et de la STIB, et sur base du dialogue avec le gouvernement fédéral et de l’évaluation des pistes financières pour assurer la pérennité du financement du métro, le gouvernement bruxellois prendra position." Plus d’informations à suivre.