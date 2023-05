À lire aussi

Selon l’association, “le métro 3 a un potentiel de clientèle qui a été sous-évalué par les études, car la station Bordet deviendra un véritable nœud multimodal, notamment pour les navetteurs venant de Flandre et de l’aéroport”. Le GUTIB “refuse avec force le scénario qui consisterait à arrêter le projet de métro 3” et “continue à soutenir avec force le projet de ligne de métro 3 comme acte structurant”.

Parmi les pistes pour sortir de l’impasse budgétaire, le Gutib évoque des partenariats avec le privé et une révision du nombre stations prévues, à savoir un des scénarios mis sur la table par Beliris. Le cas échéant, le Gutib suggère “la suppression de 3 stations (Verboekhoven, Riga et Tilleul)” avec un remplacement par deux autres “Paul Brien” et “Helmet”, “ce qui mènerait à la suppression d’une station (Tilleul) permettant ainsi de réaliser des réductions de coûts”.

À lire aussi

Etant donné le retard que prend généralement ce type de travaux, l’association demande, de manière palliative, une amélioration de la desserte de la ligne 55.