Quand le temporaire se pérennise : les “pistes cyclables de la discorde” avenue de Tervueren à nouveau repeintes dans l’attente d’un réaménagement

Voilà plus d’un an et demi qu’ont été tracées les pistes cyclables de l’avenue de Tervueren, objet d’intenses discordes à Etterbeek entre le bourgmestre De Wolf (MR) et la ministre Van den Brandt (Groen). Ces bandes rouges avaient pour rappel été créées de façon impromptue par la commune, sans concertation avec la Région, sur base d’une motivation d'” urgence”.